Tunisia:Labidi, una donna in corsa nel 2019? Noi ci speriamo

(ANSAmed) - TUNISI, 28 GIU - ''Una donna candidato alle presidenziali del 2019 in Tunisia? Noi ci speriamo sempre.



Bisogna avere fiducia''. Lo ha detto il ministro tunisino per le Donne e la Famiglia, Neziha Labidi, a margine della presentazione del nuovo progetto dell'Unione europea, EBSOMed che si è tenuta oggi a Tunisi. Dopo il risultato positivo alle ultime elezioni comunali in Tunisia, con il 47% delle donne elette, la responsabile delle politiche a favore delle donne si sente fiduciosa per il futuro. ''Sono molto ottimista in merito ai loro diritti perché nel Paese in questo momento c'è un dibattito in materia di diritti umani, ma c'è un dialogo anche tra uomini e donne. La forza della nostra democrazia è questa''.



