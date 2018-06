Turchia: fonti, Erdogan non rinnoverà lo stato d'emergenza 'Intesa dopo incontro con alleato nazionalista Bahceli'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 28 GIU - Il presidente Recep Tayyip Erdogan avrebbe concordato di non rinnovare lo stato d'emergenza in Turchia con Devlet Bahceli, leader del partito nazionalista Mhp, decisivo per la vittoria nel voto di domenica scorsa e alleato senza il quale il suo Akp non ha la maggioranza assoluta in Parlamento. L'intesa sarebbe stata trovata in un incontro ieri al palazzo presidenziale di Ankara, secondo fonti della presidenza turca citate da media locali, dopo che Bahceli aveva frenato sulla rimozione delle misure emergenziali post-golpe, promessa invece da Erdogan in campagna elettorale. Lo stato d'emergenza, dichiarato dopo il fallito colpo di stato del 15 luglio 2016, è in vigore da quasi due anni con rinnovi trimestrali. Sotto questo regime, stima l'Onu, in Turchia almeno 160 mila persone sono state arrestate e 152 mila allontanate dalle pubbliche amministrazioni. La sua scadenza attuale è prevista il 18 luglio. (ANSAmed).