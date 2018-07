Tunisia: Gender Approach, piano contro discriminazioni Approvato dal governo

(ANSAmed) - TUNISI, 2 LUG - Il governo tunisino ha approvato in una recente riunione del Consiglio dei ministri il Piano d'azione nazionale per l'integrazione e l'istituzionalizzazione dell'approccio di genere (Gender Approach). Questo Piano d'azione (2016-2020) mira a integrare l'approccio di genere nella pianificazione e programmazione delle politiche nazionali al fine di combattere tutte le forme di discriminazione e sostenere l'uguaglianza di diritti, doveri e sviluppo tra tutti i cittadini, secondo quanto si legge in un documento pubblicato dal Ministero tunisino delle Donne, della Famiglia, dei Bambini e degli Anziani. La strategia nazionale di integrazione e istituzionalizzazione dell'approccio e l'uguaglianza di genere si basa su cinque assi: il primo è l'introduzione della responsabilità per affrontare tutte le forme di discriminazione e violenza contro le donne nella legge e nella pratica. Il secondo si concentra sull'aumento della rappresentanza delle donne e sulla loro partecipazione concreta a organi, consigli, strutture e posizioni decisionali a livello nazionale, regionale e locale. Il terzo si focalizza sullo sviluppo di politiche che garantiscano l'emancipazione economica e finanziaria delle donne e il loro diritto a un lavoro dignitoso e a salari equi.



Il quarto prevede lo sviluppo di politiche pubbliche, piani di sviluppo e bilanci che tengano conto dell'approccio di genere.



Riguardo a questo ultimo aspetto, il Piano incoraggia lo sviluppo di una strategia nazionale di comunicazione e sensibilizzazione per sensibilizzare la società sull'importanza di integrare l'approccio di genere. (ANSAmed)