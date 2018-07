Yemen: Emirati, sospesi combattimenti a Hodeidah Premier Hadi, resa Houthi per soluzione politica

(ANSAmed) - ROMA, 2 LUG - Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) hanno annunciato di aver sospeso la loro campagna militare nella città portuale di Hodeidah, in Yemen, per facilitare l'esito positivo degli sforzi di negoziazione delle Nazioni Unite. Lo riporta Al Jazeera. "Accogliamo con favore i continui sforzi dell'Inviato Speciale delle Nazioni Unite, Martin Griffiths, per ottenere il ritiro senza condizioni degli Houthi dalla città e dal porto di Hodeidah. Abbiamo sospeso la nostra campagna per avere abbastanza tempo per verificare pienamente questa opzione.



Speriamo di avere successo", ha dichiarato via Twitter il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Anwar Gargash. Il Presidente dello Yemen, Abdrabbuh Mansur Hadi, ha ribadito che per arrivare a una soluzione politica del conflitto nel Paese è necessario che le milizie Houthi si arrendano. Lo riporta Arab News. "Qualsiasi negoziato o processo politico necessita dell'applicazione delle disposizioni della risoluzione delle Nazioni Unite numero 2216 che invita le milizie Houthi a ritirarsi dalle istituzioni statali e a consegnare le armi", ha dichiarato Hadi durante un incontro con il ministro della Difesa dello Yemen nel palazzo presidenziale ad Aden.(ANSAmed).