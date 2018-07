Figlio Imam Dublino racconta, il mio inferno in cella Egitto Amnesty, analogie con caso Regeni. Governi deboli con il Cairo

(di Cristiana Missori) (ANSAmed) - ROMA, 3 LUG - ''Non tornerò mai più in Egitto, ma non posso dimenticare i miei compagni rimasti in cella laggiù.



Voglio studiare legge e continuare a battermi per il rispetto dei diritti umani. Ma soprattutto, voglio spiegare cosa succede nelle carceri egiziane e raccontare quanto sia elevato il numero di detenuti che si radicalizzano''. A parlare è Ibrahim Halawa, cittadino irlandese arrestato al Cairo nell'agosto 2013 e rilasciato dopo 4 anni di detenzione nell'ottobre del 2017, dopo essere stato assolto dai 19 capi di imputazione rivoltigli dalle autorità egiziane. A tirarlo fuori di prigione, la forte campagna mediatica portata avanti dalla sua famiglia e sostenuta da Amnesty International insieme all'intervento del governo irlandese. Figlio di uno dei più noti imam irlandesi, nell'estate del 2013 Ibrahim che all'epoca aveva 17 anni, era partito da Dublino insieme alle sorelle Somaia, Fatima e Omaima per andare a trovare alcuni parenti al Cairo. ''Ero in Egitto già dal mese di giugno prima della destituzione del presidente Morsi'', spiega Ibrahim, che in questi giorni è a Roma con Amnesty per raccontare la sua storia. ''Dopo il massacro della moschea di Raba'a Al Adawiya, (in cui morirono oltre 400 persone, ndr), dove rimasero uccisi anche due miei amici, le mie sorelle ed io abbiamo deciso di non tornare in Irlanda come se nulla fosse.



Dovevamo scendere in strada e prendere parte alle proteste (della Fratellanza Musulmana, ndr). ''In atto c'era un golpe e le violazioni di qualsiasi diritto umano''. Viene arrestato insieme alle sorelle durante l'assedio delle forze egiziane della moschea Al Fateh, ''dove ci eravamo rifugiati''. Dentro c'erano circa un migliaio di persone, ricorda Ibrahim. ''Siamo stati arrestati in 500''. Le sorelle Halawa, dopo tre mesi di carcere, vengono rilasciate e espulse in Irlanda. Al rientro a Dublino, denunciarono le torture subite dal fratello, confermate anche dal giornalista di al-Jazeera Peter Greste, che ha condiviso con lui un periodo di detenzione nel carcere di Tora. Colpito da ''19 capi di imputazione, sono stato poi prosciolto da ogni accusa. Ma ho subito quattro anni di torture fisiche e psicologiche''. I segni oggi che ha 22 anni li porta tutti con se. ''Non ho mai avuto alcun legame con la Fratellanza musulmana'', sostiene. A salvarlo, il governo irlandese e la campagna mediatica portata avanti tenacemente dalle sorelle.



''L'opinione pubblica irlandese ci ha molto sostenuti. La maggioranza direi'', sottolinea il ragazzo che si definisce ''soltanto un giovane irlandese, musulmano, incarcerato ingiustamente, che lotta per il rispetto dei diritti umani'' e respingendo così quanto sostenuto da chi lo accusa di essere parte della Fratellanza musulmana. Oggi, fa sapere, ''sto scrivendo un libro per raccontare la mia storia e soprattutto per parlare di radicalizzazione nelle carceri egiziane. Molto è dovuto alle torture fisiche e psicologiche e la disperazione vissute li' dentro''. Difficile per molti perdonare. ''Io l'ho fatto, ma non dimentico la mia esperienza. Ora voglio raccontare quello che ho vissuto e ho visto li' dentro. Ho parlato molto con loro. E la cosa molto sorprendente è che hanno pochissima conoscenza dell'Islam''. La sua è una storia a lieto fine. ''Una vicenda slegata dal caso Regeni'', come spiega il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury, ''ma che ha una analogia: la difficoltà e la debolezza del governo irlandese e del governo italiano nel trattare con le autorità del Cairo''. In entrambi i casi, avverte, a fare la differenza sono le campagne dal basso, quelle portate avanti dai cittadini che fanno in modo che il caso non venga abbandonato''. (ANSAmed).