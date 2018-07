Siria: ministro Esteri Giordania a Mosca domani Inconterà Lavrov per discutere di offensiva Daraa

(ANSAmed) - AMMAN, 3 LUG - Il ministro degli esteri giordano, Ayman Safadi, incontrerà domani a Mosca il collega russo Serghiei Lavrov per discutere degli sviluppi dell'offensiva governativa siriana e russa nel sud della Siria a ridosso del confine con la Giordania. Alla vigilia del suo viaggio, anticipato nei giorni scorsi, Safadi ha detto che "la Russia è una parte principale della soluzione (del conflitto) e la Giordania si muove per mettere fine quanto prima ai combattenti, per garantire che i siriani rimangano protetti nei loro territori". Secondo l'Onu, sono più di 270mila i civili siriani sfollati nel sud-ovest della Siria. Di questi, almeno 60mila sono ammassati a ridosso del confine con la Giordania, che ha chiuso le sue frontiere e che dal 2011 a oggi ha ospitato più i 600mila siriani in fuga dalla guerra. (ANSAmed).