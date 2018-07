ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 4 LUG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: MADRID - Mostra dal titolo 'Dadaismo russo 1914-1924' (fino al 22 ottobre) al museo Reina Sofia.



MOSCA - Incontro tra il ministro degli Esteri giordano, Ayman Safadi, e il collega russo Serghiei Lavrov per discutere degli sviluppi dell'offensiva governativa siriana. STRASBURGO - Pe, sessione plenaria del Parlamento europeo (fino al 5). (ANSAmed).