Catalogna: quattro detenuti politici in carcere catalano

(ANSAmed) - MADRID, 4 LUG - L'ex-vicepresidente della Catalogna Oriol Junqueras e altri tre leader indipendentisti da mesi in carcere preventivo a Madrid sono giunti nella prigione catalana di Lledoners, a 70 km da Barcellona, dove sono stati trasferiti dal nuovo governo spagnolo del premier socialista Pedro Sanchez.



Per questa sera sono attese nel carcere di Figueres l'ex-presidente del Parlament Carme Forcadel e l'ex-ministra Dolors Bassa. Con Junqueras sono stati trasferiti Jordi Turull, Joaquim Forn e Josep Rull. Tutti sono considerati 'detenuti politici' da molti catalani. La strada di accesso al carcere è stata coperta di nastri gialli, simbolo della richiesta di libertà per i leader catalani. Il presidente della Catalogna Quim Torra ha di nuovo chiesto oggi la liberazione di tutti i 'detenuti politici' catalani accusati di ribellione dalla giustizia spagnola. (ANSAmed).