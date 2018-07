Migranti: Mattarella,chiudere confini è irresponsabile Schengen ed Erasmus esprimono a pieno l'anima dell'Ue

(ANSAmed) - TALLINN, 4 LUG - "Vi sono molte cose che contrassegnano l'Ue e la sua storica integrazione ma due ne esprimono appieno l'anima: Erasmus e Schengen". E' "poco responsabile" mettere "a rischio" la libertà di movimento degli europei. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rispondendo a una domanda in conferenza stampa a Tallinn sulla possibile chiusura dei confini dell'Austria come reazione all'arrivo di migranti. "Da metà del 2017 a metà del 2018 gli arrivi attraverso il Mediterraneo in Italia sono diminuiti dell'85%, la pressione si è abbassata e questo dovrebbe consentire a tutti i governi, come loro responsabilità, razionalità senza cedere all'emotività", ha aggiunto il capo dello Stato. "Parlare di confini da chiudere non è razionale ma risponde a emotività subita o suscitata. La responsabilità politica richiede razionalità e governo comune del fenomeno. E' possibile, c'è il dovere di farlo".(ANSAmed).