Tajani, accordo con Visegrad contro interesse Italia Con posizioni nazionalistiche italiani ultimi e non primi

(ANSAmed) - STRASBURGO, 4 LUG - "Fare un accordo con i Paesi di Visegrad per l'Italia è contro il proprio interesse", che "è quello di rinforzare le frontiere esterne e non chiudere quelle interne. Mi auguro che l'Italia non commetta l'errore". Così Antonio Tajani a Strasburgo. "L'interesse del nostro Paese è non tenere tutti gli immigrati e i rifugiati nel territorio nazionale ma è la redistribuzione. Ecco perché è importante la riforma di Dublino. Sostenere posizioni nazionalistiche significa non fare gli interessi degli italiani: dunque non prima gli italiani, ma ultimi", ha aggiunto.(ANSAmed).