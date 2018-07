Turchia: lunedì giuramento Erdogan e annuncio governo Grande cerimonia ad Ankara per transizione a presidenzialismo

(ANSAmed) - ISTANBUL, 4 LUG - Si svolgerà lunedì il giuramento di Recep Tayyip Erdogan come presidente della Repubblica, dopo la vittoria elettorale del 24 giugno in Turchia. La cerimonia sarà seguita dall'annuncio della composizione del nuovo governo.



Lo riferiscono fonti della presidenza di Ankara, dopo che la Commissione elettorale suprema (Ysk) ha fatto sapere che pubblicherà oggi pomeriggio i risultati ufficiali definitivi del voto.



Il giuramento avrà luogo alle 16:00 locali (le 15:00 in Italia) in Parlamento. A seguire nel palazzo presidenziale di Bestepe, sempre nella capitale Ankara, è prevista la cerimonia che decreterà il passaggio al nuovo sistema presidenziale, introdotto dal contestato referendum costituzionale dello scorso anno. Nell'occasione, Erdogan terrà un discorso davanti alle alte cariche dello Stato e ai rappresentanti diplomatici stranieri. In serata è infine atteso l'annuncio ufficiale del nuovo esecutivo, che sarà nominato direttamente dal capo dello stato e composto da 16 ministri.



Il giorno successivo, Erdogan partirà per il suo primo viaggio di stato all'estero dopo la rielezione, che lo porterà a Cipro Nord e in Azerbaigian, prima di recarsi l'11 e 12 luglio a Bruxelles per il summit della Nato. (ANSAmed).