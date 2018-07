ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 5 LUG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: TUNISI - Museo del Bardo - Prosegue la mostra personale del pittore fiorentino Luca Alinari dal titolo 'Parallelo universo' (fino al 20 settembre).



ROMA - Sede Stampa estera. Convegno dal titolo 'La situazione in Libia'.



ROMA - Convegno sui cambiamenti climatici organizzato dall'Enea.



MADRID - Mostra dal titolo 'Dadaismo russo 1914-1924' (fino al 22 ottobre) al museo Reina Sofia. (ANSAmed).