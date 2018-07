Kurz, riunione Roma-Vienna-Berlino per stop rotta Med La settimana prossima. Ora nessuna misura Germania verso Austria

(ANSAmed) - VIENNA, 5 LUG - "Non ci saranno misure della Germania nei confronti dell'Austria, la settimana prossima ci sarà una riunione tra i ministri dell'Interno di Germania, Austria e Italia per decidere misure per chiudere la rotta dei migranti nel Mediterraneo. Questo è nell'interesse dell'Italia, ma anche di Germania e Austria". Lo ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz al termine dell'incontro col ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer.



"Come presidenza del Consiglio dell'Ue continueremo a lavorare sulla riforma di Dublino, anche se sarà un lavoro difficile, visto che negli ultimi anni non è stato possibile trovare un accordo. Non c'è ragione che ci lasci pensare che un accordo sarà trovato nei prossimi mesi", ha proseguito il cancelliere che ribadisce il suo personale "scetticismo" sul meccanismo dei ricollocamenti. (ANSAmed).