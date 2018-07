Turchia: sabato insediamento del nuovo Parlamento Premier uscente Yildirim in pole come presidente Assemblea

(ANSAmed) - ISTANBUL, 5 LUG - Si insedierà formalmente sabato il nuovo Parlamento turco, con il giuramento dei 600 deputati eletti nel voto del 24 giugno. La cerimonia solenne, che durerà diverse ore, precederà quella del giuramento di Recep Tayyip Erdogan come primo capo dello Stato nel nuovo sistema presidenziale, che si svolgerà lunedì pomeriggio sempre nella Grande assemblea nazionale di Ankara.



Presieduta dal deputato più anziano, il 79enne ex leader del Chp Deniz Baykal, la prima seduta del Parlamento sarà seguita dall'elezione del suo nuovo presidente. Secondo le indiscrezioni, l'Akp di Erdogan punterà sul premier uscente Binali Yildirim - ultimo primo ministro prima del passaggio al presidenzialismo - che potrebbe essere eletto grazie ai voti dell'alleato nazionalista Mhp, non intenzionato a presentare un proprio candidato. "Non è una decisione che spetta a me. Ma se il mio leader (Erdogan) e il nostro partito decidono in questo senso, siamo pronti a qualunque compito", ha detto stamani Yildirim ad Anadolu.(ANSAmed).