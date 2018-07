A Tunisi avanza dialogo preparazione Global Compact migranti

(ANSAmed) - TUNISI, 6 LUG - Si è svolto a Tunisi un incontro informale di alto livello sul patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, che ha visto la partecipazione dei principali soggetti interessati del settore in rappresentanza di 18 diversi paesi. La riunione, tenutasi dopo varie consultazioni regionali e una nazionale, organizzata dal governo tunisino, in collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Tunisia, ha riunito 45 rappresentanti di governi, organizzazioni internazionali e società civile ed è propedeutica alla prossima adozione a dicembre in Marocco del Global Compact per la migrazione, che offrirà alla comunità internazionale l'opportunità di considerare un futuro comune in cui la migrazione sarà sicura, ordinata e regolare e definire le misure da adottare per mettere in atto questa visione.



''Occorre che la migrazione sia trattata come una grande opportunità, e se correttamente gestita, faccia emergere la possibilità di costruire un mondo migliore e futuro insieme'', ha detto al proposito Katariina Leinonen, incaricata d'affari della Delegazione Ue a Tunisi, confermando il forte impegno dell'Ue per il Global Compact for Migration, che consentirà la condivisione di prospettive molto diverse su uno dei temi chiave della comunità internazionale. In un contesto migratorio sempre più complesso, il mondo oggi conta circa 258 milioni di migranti, tra cui 65 milioni costretti a spostarsi a causa di conflitti, il Global Compact for Migration sarà il primo accordo globale sugli approcci statali alla mobilità umana attraverso una serie di principi comuni e azioni concrete che interesseranno tutti gli aspetti legati alla migrazione.



L'aumento dei numeri di migranti "non sorprende, in un mondo sempre più popolato, nel quale le comunicazioni sono più facili, dove le informazioni viaggiano più velocemente ma anche dove le disuguaglianze si stanno allargando'' ha dichiarato il coordinatore delle Nazioni Unite in Tunisia, Diego Zorilla, precisando che c'è ''bisogno di incontri come questo, dove politici e amministratori si scambiano le idee con i ricercatori per sollevare il dibattito sulla migrazione e andare oltre le posizioni che dominano il dibattito in molte delle nostre società. Le migrazioni dovrebbero rispondere alle scelte personali ed essere espressione delle libertà individuali '', ha concluso Zorilla. ''Per quanto riguarda la Tunisia sono 1 milione e 200 mila i tunisini che attualmente vivono in altri paesi e 60.000 gli stranieri residenti in Tunisia, è indispensabile dunque rafforzare i meccanismi di gestione e governo delle migrazioni e l'entità e meccanismi per garantire l'efficacia del Patto'', ha detto il segretario di Stato per l'Immigrazione e i Tunisini all'estero, Aldel Jarboui.



