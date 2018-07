Al via a Tarragona il primo Forum Giovani del Mediterraneo A confronto 50 leader di organizzazioni di 20 Paesi euromed

(ANSAmed) - MADRID, 6 LUG - Una cinquantina di giovani leader di organizzazioni, piattaforme e reti di 20 paesi euromediterranei partecipano al primo Forum di Giovani per il Mediterraneo, in programma da oggi a lunedì 9 luglio a Tarragona. Organizzato dall'Unione per il Mediterraneo (UpM), dal Comune, dalla Fondazione Tarragona Mediterranean Smart Region e dalla Cattedra Smart dell'Università Rovira i Virgili (URV), l'incontro si svolge nell'ambito delle attività collaterali ai Giochi del Mediterraneo, che si sono chiusi domenica scorsa, informa una nota. Condividere lavoro, talento e idee, per sviluppare la cooperazione regionale in progetti diretti da giovani, è l'obiettivo del Forum, la cui apertura ufficiale è prevista per oggi alla sede della Unione per il Mediterraneo a Barcellona, alla presenza del segretario generale designato della UpM, Nasser Kamel, del presidente del Port di Tarragona, Josep Andreu, e della decana della URV, Maria José Figueras. Diviso in numerose sessioni di lavoro, il forum punta a "stimolare la riflessione collettiva e lo scambio di metodologie e buone pratiche sulla cooperazione regionale e lo sviluppo di progetti nel Mediterraneo", rivolti ai giovani, che rappresentano il 60% della popolazione nella regione euromediterranea. (ANSAmed) XDP