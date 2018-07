Tensioni Marocco-Arabia, re Salman annulla ferie a Tangeri

RABAT - Il re saudita Salman potrebbe voltare le spalle al Marocco anche per le vacanze estive.



Secondo il quotidiano arabofono 'Al Ayam', quest'anno la famiglia reale non passerà le ferie a Tangeri, come di consueto.



Le recenti tensioni tra Marocco e Arabia Saudita a proposito dei Mondiali 2026, avrebbero raffreddato i rapporti anche tra le teste coronate dei rispettivi paesi. Mohammed VI non ha fatto mistero di non aver gradito il mancato sostegno alla candidatura per l'evento sportivo. Tangeri, secondo il quotidiano, per agosto sarebbe rimasta mezza vuota: molti indirizzi a 5 stelle si sarebbero visti cancellare le prenotazioni, fatte di anno in anno, così come le agenzie che di solito mettono a disposizione le auto di lusso per gli spostamenti della famiglia reale saudita e dell'entourage. Salman d'Arabia è proprietario di un immenso palazzo a Tangeri, sul mare, in uno degli indirizzi più esclusivi del globo, tra la villa di Forbes e quelle di milionari e teste coronate del pianeta; ogni anno però quando si sposta con i fedelissimi della corte prenota altre 900 stanze e almeno 400 auto per la delegazione che di solito passa un mese di vacanza nella città delle colonne d'Ercole. (ANSAmed)