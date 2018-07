Euromed:Mogherini incontra segretario generale designato Upm Al centro colloqui cooperazione tra due sponde

(ANSAmed) - ROMA, 10 LUG - Il segretario generale designato dell'Unione per il Mediterraneo, Nasser Kamel, ha incontrato ieri l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea, Federica Mogherini, per colloqui sulla cooperazione euro-mediterranea e i preparativi per il terzo Forum regionale dell'Upm previsto a Barcellona il prossimo 8 ottobre. Nel corso dell'incontro, si legge in una nota dell'Upm, Mogherini ha riaffermato il sostegno e l'impegno dell'Ue in favore del lavoro dell'Unione per il Mediterraneo per facilitare la cooperazione tra tutti gli attori nell'area, attraverso lo svolgimento di riunioni ministeriali su argomenti cruciali e portando avanti progetti su scala regionale. Ringraziando l'Alto rappresentante per il forte e continuo sostegno, Kamel ha presentato le priorità dell'organizzazione e ha evidenziato le principali ambizioni del suo mandato. "Negli ultimi anni - ha detto Kamel - l'Upm ha dato prova di efficienza e della sua ragion d'essere. Le sfide che la nostra regione sta attualmente affrontando, possono soltanto avere risposte collettive e concertate". L'Upm, ha poi aggiunto, "è l'unica istituzione che riunisce l'Europa e i Paesi della sponda Sud per lavorare insieme su un piano di parità". Alla vigilia del suo decimo anniversario, conclude Kamel, "è giunto il momento per un rinnovato dinamismo e impegno regionale per rafforzare l'impatto dell'organizzazione verso una cooperazione più efficace nell'area euro-mediterranea". (ANSAmed).