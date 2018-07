Israele: Rivlin contro legge 'Stato-Nazione', ci danneggia Presidente attacca provvedimento voluto da Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 LUG - Con una mossa, definita inusuale, il presidente israeliano Reuven Rivlin ha attaccato la proposta di legge al vaglio della Knesset su Israele 'Stato-nazione' ebraico, fortemente voluta dal premier Benyamin Netanyahu. Danneggia gli ebrei nel mondo, nel Paese - ha denunciato il presidente - e ne mina la visione sionista. In una lettera inviata ai deputati Rivlin ha accusato in particolare un articolo del provvedimento che prevede l'istituzione di "comunità per soli ebrei".



"Date uno sguardo alla società israeliana e chiedetevi: in nome di una visione sionista, vogliono sostenere la discriminazione e l'esclusione di uomini e donne in base alla loro origine etnica", ha chiesto Rivlin aggiungendo subito dopo che in questo modo: "sarebbe sostanzialmente permesso ad una sola comunità di stabilire zone residenziali che escludono ebrei sefarditi, persone ortodosse, Drusi, omosessuali. E' questo che significa la visione sionista?". La legge - secondo i media - fa dell'ebraico l'unica lingua ufficiale di Israele riservando all'arabo "uno status speciale" contrariamente a quanto previsto oggi. (ANSamed).