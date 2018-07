Turchia: Erdogan nomina il nuovo capo dell'esercito

(ANSAmed) - ISTANBUL, 10 LUG - Subito dopo aver annunciato il suo primo governo come presidente con poteri esecutivi, Recep Tayyip Erdogan ha emanato la scorsa notte anche il primo decreto, con cui ha nominato il nuovo capo di Stato maggiore delle forze armate turche. Si tratta del comandante delle Forze terrestri, il 63enne generale Yasar Guler, che prende il posto del generale Hulusi Akar, entrato a far parte dell'esecutivo come ministro della Difesa. Guler sarà a sua volta sostituito dal vice-capo di Stato maggiore uscente Umit Dundar, che guidò l'esercito la notte del tentato putsch del 2016, mentre Akar era ostaggio dei golpisti. Con il nuovo sistema, Erdogan decide direttamente sulle assegnazioni non solo dei generali, ma anche degli altri più alti ufficiali, compresi ammiragli e colonnelli. (ANSAmed).