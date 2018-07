ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 12 LUG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti per domani: VENERDI' 13 LUGLIO BRUXELLES - Ue, Consiglio di stabilizzazione e di associazione Unione europea- Bosnia-Erzegovina, con l'Alto rappresentante della Politica estera Federica Mogherini BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante della Politica estera Federica Mogherini riceve Sheikh Sabah Khalid Al Hamad Al Sabah, vice primo ministro e ministro degli Affari esteri del Kuwait ROMA - Conferenza stampa dell'ambasciatore di Turchia Murat Salim Esenli, in occasione dell'anniversario del fallito golpe del 2016 CARTAGINE - Inizia 54.mo Festival Internazionale di Cartagine (fino al 17 agosto)(ANSAmed).