ANSAmed - Agenda settimanale dal 16 al 22 luglio

(ANSAmed) - ROMA, 13 LUG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti dal 16 al 22 luglio 2018: LUNEDI' 16 LUGLIO Nulla da segnalare MARTEDI' 17 LUGLIO TUNISI - Seconda edizione del Forum of Tunisian African Empowerment, organiozzatro sa Tunisian African Business Council (Tabc) (anche il 18 e 23 luglio).



MERCOLEDI' 18 LUGLIO BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante della Politica estera Federica Mogherini partecipa ad un incontro nel quadro del dialogo agevolato dall'Ue con Hashim Thaçi, presidente del Kosovo e Aleksandar Vučić, presidente della Serbia.



TEL AVIV - Visita in Israele del primo ministro ungherese, Viktor Orban (fino al 20).



GIOVEDI' 19 LUGLIO MADRID - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker partecipa ad un'udienza con Sua Maestà il Re Filippo VI di Spagna e tiene un discorso programmatico al Convegno "Nuove prospettive per il futuro dell'Europa" presso la Fondazione Carlos de Amberes.



TEL AVIV - Udienza del processo contro Sarah Netanyahu, moglie del premier Benyamin accusata di 'corruzione' e 'abuso di potere'.



VENERDI' 20 LUGLIO CIPRO - Anniversario dell'invasione turca. MADRID - Congresso straordinario del Pp (Partito Popolare spagnolo) per eleggere il successore dell'ex-premier Mariano Rajoy (fino al 21).



MADRID - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker riceve il premio "Marqués de Villalobar", concesso dalla Camera di commercio del Belgio e del Lussemburgo in Spagna e dal Forum imprenditoriale spagnolo-olandese.



SABATO 21 LUGLIO Nulla da segnalare DOMENICA 22 LUGLIO Nulla da segnalare