Tunisia-Ue:Hahn,"non c'è più tempo da perdere per riforme" Istituzioni finanziarie mettono a disposizione 15 mld euro

(ANSAmed) - TUNISI, 13 LUG - "Abbiamo tutti interesse in una Tunisia stabile e prospera dove i giovani possano avere opportunità a guardare con fiducia al futuro". Lo ha detto il commissario europeo per l'Allargamento e la Politica di Vicinato, Johannes Hahn, al termine di una visita a Tunisi.



La visita di Hahn, che era accompagnato da una delegazione di rappresentanti di otto istituzioni per lo sviluppo finanziario, era finalizzata a riaffermare il sostegno economico dell'Ue e delle principali istituzioni finanziarie a favore del programma di riforme socio-economiche che il Paese nordafricano ha varato per rilanciare la crescita e l'occupazione". Un sostegno concreto perché "insieme con gli altri membri della delegazione il nostro contributo, in forma di prestiti, doni, garanzie, progetti, investimenti, è quantificabile in 15 miliardi di euro" ha detto Hahn, precisando che questa grande somma è un investimento nel successo e nel futuro della Tunisia.



A questa somma potranno aggiungersi altri 5 miliardi di euro che potranno liberarsi nel caso le riforme programmate dal governo tunisino venissero attuate nel 2018 2019. "La Tunisia non ha più tempo da perdere". E' il messaggio lanciato da Hahn che ha aggiunto "riforme, azioni possono certamente avere un costo nel breve periodo, ma non metterle in atto comporterà sicuramente un prezzo maggiore nel futuro".



La delegazione composta da rappresentanti senior dell'Agenzia francese per lo sviluppo (Afd), della Banca africana di sviluppo (AfDB), della Banca europea per gli investimenti (Bei), della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), della Banca mondiale (Bm), del Fondo Monetario Internazionale (Fmi), della Banca di sviluppo tedesca (KfW) e dell'International Finance Corporation (Ifc), ha incontrato il presidente della Repubblica tunisina, Beji Caid Essebsi, il premier Youssef Chahed e diversi membri del governo, nonché parlamentari e rappresentanti del settore privato.



La missione a Tunisi è stata utile per discutere le modalità da attuare per perseguire l'ambizioso programma di riforme socioeconomiche lanciato dal governo tunisino, ha scritto in un comunicato la Delegazione Ue in Tunisia. (ANSAmed).