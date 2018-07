Mogherini, estendere mandato Sophia a controllo petrolio Ho chiesto di accelerare processo a Stati membri Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 16 LUG - "La revisione del mandato dell'operazione Sophia è un processo che era previsto che iniziasse dopo l'estate e io ho chiesto già dalle settimane scorse che venisse accelerato e quindi credo che già nei prossimi giorni gli stati membri potranno cominciare a lavorare su questo, ed è una revisione complessiva del mandato. Propongo che il mandato sia anche esteso anche al controllo del traffico di petrolio". "Quindi sarà una discussione più ampia che spetta agli Stati membri e su cui la Commissione non ha voce in capitolo", ha aggiunto, precisando che "oggi di questo non se ne è parlato.



L'Italia non ha posto questo tema al consiglio affari esteri immagino che lo farà in sede di ambasciatori".



"Per il momento vi posso dire che l'Italia ha ospitato il quartiere generale operativo dell'operazione Sophia, che ho visitato due settimane fa con la ministra Trenta e con il sottosegretario Di Stefano - ha precisato -. In quella sede abbiamo espresso il nostro pieno apprezzamento e pieno sostegno all'operato e agli uomini e alle donne in divisa, ai grandi risultati ottenuti dall'operazione, alla necessità di rafforzare il mandato su alcuni aspetti perché possa avere ancora più impatto positivo e possa essere più sostenibile nel tempo". Mogherini ha poi precisato che "per il momento il comando italiano ed il fatto che quartier operativo sia a Roma si è mostrato essere ottimo, non ho mai visto da nessuno stato membro nessuna perplessità o critica rispetto ad un comando italiano che è stato eccellente. anzi vorrei ringraziare l'ammiraglio Credendino per un lavoro fatto veramente esemplare e non facile".