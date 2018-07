Gaza: Netanyahu sul confine per consultazioni 'Il nostro esercito pronto ad ogni sviluppo'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 LUG - Il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, si è recato oggi in una base militare vicina alla striscia di Gaza per consultazioni a cui hanno partecipato il ministro della difesa Avigdor Lieberman, il capo di stato maggiore gen. Gady Eisencot, il capo dello Shin Bet (sicurezza interna) Nadav Argaman ed il consigliere per la sicurezza nazionale Meir Ben Dhabbato. Lo ha reso noto l'ufficio del premier. Al termine Netanyahu ha assicurato che "Zahal (acronimo delle forze armate, ndr) e' pronto ad ogni sviluppo".



Nel frattempo i media danno grande risalto ad esercitazioni militari in corso da due giorni nel sud di Israele in cui viene simulata, fra l'altro la occupazione di un centro abitato nella striscia di Gaza. Le immagini di quelle manovre e le interviste con i militari impegnati sono riportate dalla stampa con grande evidenza, anche come monito diretto ai dirigenti di Hamas a Gaza. (ANSAmed).