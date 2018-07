Macedonia: Ue, votate sì a referendum su accordo con Grecia Hahn, 'per spianare definitivamente strada a negoziato adesione'

(ANSAmed) - SKOPJE, 17 LUG - Il commissario dell'Unione europea all'allargamento, Johannes Hahn, in visita oggi a Skopje, ha lanciato un appello alla popolazione macedone a partecipare al prossimo referendum e a esprimersi a favore dell'accordo con la Grecia sul nuovo nome del Paese ex jugoslavo (Repubblica di Macedonia del Nord).



Il successo di tale consultazione, ha detto, spiana infatti definitivamente la strada all'inizio del negoziato di adesione della Macedonia alla Ue, previsto per il giugno 2019. "Un esito positivo del referendum dimostrerà la maturità del vostro Paese.



Le porte dell'Unione europea sono ora spalancate, e da voi dipende se saprete sfruttare questa opportunità", ha detto Hahn in una conferenza stampa congiunta con il premier socialdemocratico macedone Zoran Zaev. "Il futuro del vostro Paese dipende da voi", ha aggiunto il commissario che si è rivolto in particolare ai giovani, invitandoli a partecipare al referendum, in programma tra fine settembre e inizio ottobre. A questo riguardo ha portato l'esempio del referendum nel Regno Unito sulla Brexit dove, ha osservato, la scarsa partecipazione di giovani ha contribuito al risultato negativo. Johannes Hahn, che nel pomeriggio si sposterà in Albania, ha partecipato a una riunione del governo macedone,dando ufficialmente inizio alle attività preparatorie per il processo di screening, fondamentale per l'avvio del negoziato di adesione. Una procedura che si segue per tutti i Paesi candidati a entrare nell'Unione. Tutto ciò, ha detto il commissario, è il risultato dell'accordo fra Skopje e Atene del mese scorso, che ha posto fine a una disputa sul nome che durava da 27 anni. Tale accordo, per Hahn, è di grande importanza per la pace e la stabilità non solo della regione balcanica ma dell'intera Europa. Il premier Zaev, che ha parlato di giornata storica per la Macedonia, ha annunciato che a guidare il team di negoziatori macedoni con Bruxelles sarà Bujar Osmani, vicepremier responsabile per i problemi dell'integrazione europea. (ANSAmed)