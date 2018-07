Catalogna: indipendentisti divisi su statuto Puigdemont Erc è per sospensione diritto voto, JxCat contrario

(ANSAmed) - MADRID, 18 LUG - Il fronte indipendentista catalano, che ha la maggioranza assoluta nel Parlament di Barcellona, si è spaccato oggi sul voto dell'ufficio di presidenza dell'assemblea sullo statuto dei sei leader detenuti o in esilio incriminati per 'ribellione', fra cui l'ex President Carles Puigdemont, di cui la giustizia spagnola ha decretato la sospensione dall'incarico parlamentare.



Erc, dell'ex vicepresidente Oriol Junqueras, da mesi in carcere preventivo, ha votato in favore della sospensione e della delega provvisoria del diritto di voto ad altri deputati dello stesso partito. JxCat di Puigdemont ha invece votato contro, sostenendo che la misura non può applicarsi all'ex President, in quanto la giustizia tedesca ha respinto la richiesta di estradizione per 'ribellione' ritenendo non giustificata l'accusa. Puigdemont potrebbe quindi essere estradato solo per presunta malversazione, per l'uso di denaro pubblico nell'organizzazione del referendum di indipendenza del 1 ottobre. Questo, secondo JxCat, potrebbe perfino consentirgli se fosse estradato di venire rieletto presidente della Catalogna.



La spaccatura fra le due grandi famiglie dell'indipendentismo ha reso impossibile l'adozione di una decisione dell'ufficio di presidenza del Parlament. (ANSAmed).