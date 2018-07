Israele: la visita di Orban spacca l'opinione pubblica Domani manifestazione di protesta allo Yad va-Shem

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 LUG - La visita ufficiale in Israele, su invito del premier Benyamin Netanyahu, del primo ministro ungherese Viktor Orban spacca l'opinione pubblica in Israele. Secondo alcune anticipazioni, una manifestazione di protesta contro l'ospite avrà luogo domani quando si recherà in visita a Gerusalemme al Museo della Shoah Yad va-Shem.



Orban arriverà in serata in Israele e domani avrà incontri politici con Netanyahu e con il capo dello Stato Reuven Rivlin.



Venerdì visiterà il Muro del Pianto a Gerusalemme ma, diversamente da altri Capi di Stato europei che in passato hanno visitato Israele, non incontrerà il presidente palestinese Abu Mazen o altri dirigenti dell'Anp. (ANSAmed).