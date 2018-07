Kosovo: 'ci aspettiamo da Serbia si' a indipendenza' Capo parlamento, 'obiettivo nostri Paesi entrare nella Ue'

(ANSAmed) - BELGRADO, 18 LUG - Pristina si aspetta che la Serbia riconosca l'indipendenza del Kosovo. Lo ha detto il presidente del parlamento kosovaro Kadri Veselj a Bruxelles, dove è in corso un nuovo round del dialogo fra Belgrado e Pristina con la mediazione della Ue.



"Ci aspettiamo dalla Serbia il riconoscimento della nostra indipendenza e l'avvio di un processo di riconciliazione. Noi riconosciamo che la Serbia è uno stato indipendente e vorremmo vivere in pace nei Balcani come due stati indipendenti", ha detto Veselj citato dai media serbi.



Il capo del parlamento fa parte della delegazione kosovara impegnata oggi nella nuova sessione di colloqui con la parte serba, guidata dal presidente Hashim Thaci e che comprende anche il premier Ramush Haradinaj. Il dialogo con Belgrado, ha aggiunto Veselj, è "molto importante" per il Kosovo, e le autorità di Pristina sono determinate a fare velocemente passi in avanti. "Siamo determinati ad andare avanti. Entrambi i Paesi vogliono far parte della Ue, e questo è il nostro obiettivo politico", ha detto Veselj. "Siamo Paesi indipendenti che devono pensare alle prossime generazioni".(ANSAmed).