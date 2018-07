Kosovo: dialogo, a Bruxelles incontro Vucic-Thaci-Mogherini Nuova sessione del negoziato Belgrado-Pristina facilitato da Ue

(ANSAmed) - BELGRADO, 18 LUG - A Bruxelles è in corso un nuovo incontro fra i presidenti serbo e kosovaro, Aleksandar Vucic e Hashim Thaci, con l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Federica Mogherini, nell'ambito del dialogo facilitato dall'Unione europea e il cui obiettivo è di giungere a una normalizzazione complessiva dei rapporti fra Belgrado e Pristina. L'incontro a tre è stato preceduto da colloqui separati che Mogherini ha avuto con Vucic e Thaci.



L'ultima sessione del dialogo Belgrado-Pristina si era tenuta il 24 giugno scorso a Bruxelles.



Durante il colloquio, Thaci, Vucic e Mogherini hanno esaminato i progressi compiuti in vista di un accordo giuridicamente vincolante sulla completa normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi e hanno concordato un nuovo appuntamento tra qualche settimana per continuare il loro lavoro. (ANSAmed).