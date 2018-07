Kosovo: premier, ci aspettiamo abolizione visti entro l'anno Kosovari gli unici nei Balcani ad averne ancora bisogno

(ANSAmed) - BELGRADO, 18 LUG - Il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha detto di aspettarsi che la Ue decida entro la fine dell'anno la liberalizzazione del regime dei visti per i cittadini kosovari. Citato dai media serbi Haradinaj, che si trova a Bruxelles per la nuova sesione del dialogo con Belgrado, ha detto che oggi tale tema verrà esaminato dalla commissione europea. Seguiranno i dibattiti al Parlamento europeo il 30 agosto e in seno al consiglio dei ministri dell'interno dell'Unione. "Speriamo di ottenere finalmente la liberta' di movimento per i nostri cittadini", ha aggiunto il premier. I kosovari sono gli unici nei Balcani occidentali ad avere ancora bisogno del visto per viaggiare nei Paesi dell'Unione. Secondo i media serbi almeno quattro Paesi, fra i quali Francia e Olanda, sarebbero contrari ad abolire i visti per i cittadini del Kosovo. Le ultime due condizioni poste da Bruxelles a Pristina per la liberalizzazione dei visti erano la ratifica dell'accordo con il Montenegro sulla demarcazione della linea di frontiera fra i due Paesi, cosa questa avvenuta nelle scorse settimane, e una lotta più efficace a corruzione e criminalità. (ANSAmed).