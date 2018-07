Kosovo: via libera Commissione Ue a liberalizzazione visti

BRUXELLES - Via libera della Commissione europea alla liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo. Lo ha annunciato il commissario Ue alla Migrazione Dimitris Avramopoulos durante un punto stampa congiunto con il premier kosovaro Hashim Thaci, aggiungendo che Pristina ha "soddisfatto i requisiti" richiesti da Bruxelles. Ora la decisione passa nelle mani del Parlamento europeo e del Consiglio europeo.



"Chiedo al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare rapidamente la nostra proposta sulla revoca dei visti per i cittadini del Kosovo", ha detto Avramopoulos, sottolineando che la Commissione ha "svolto il suo lavoro" e Pristina "ha compiuto notevoli progressi negli ultimi due anni per soddisfare i due requisiti restanti in materia di liberalizzazione dei visti".



Per garantire l'esenzione dei visti, l'Ue chiedeva a Pristina la ratifica dell'accordo sulla linea di demarcazione dei confini con il Montenegro - avvenuta il 21 marzo - e il rafforzamento della lotta alla corruzione.