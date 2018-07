Immigrazione: assessore Barcellona,'in Spagna non c'è paura' Città governano flussi nel quotidiano ma servono finanziamenti

(ANSAmed) - NAPOLI, 19 LUG - "Le città sono al centro del fenomeno delle migrazioni, perché nelle città c'è la convivenza concreta, la vita, per noi il problema non è nei numeri, nei flussi ma nell'integrazione quotidiana". Lo ha detto l'assessore ai diritti civili e coordinatore del programma "Barcellona città dei rifugiati" Ignasi Calbò Troyano, intervenuto oggi a "Terra - porti aperti", la giornata indetta dal Comune di Napoli per discutere di politiche sui migranti.



"Cento persone che dormono in strada - spiega Troyano ad ANSAmed - non è un problema dello Stato centrale ma della città.



In questi anni di governo del Ppe c'è stato un disastro sulla spesa dei fondi europei sul settore, ora ci aspettiamo una politica concreta del governo Sanchez, aspettiamo i finanziamenti".



Il membro della giunta di Ada Colau analizza la mutata situazione nel Mediterraneo: "Le presenza delle navi delle Ong - spiega - è inmportante nel Mediterraneo non solo per l'assistenza e la protezione dei migranti ma anche per fornire una testimonianza terza di quello che succede. Non possiamo lasciare tutti i controlli alle milizie e puntare alla terzializzazione delle frontiere". L'assessore spega che in Spagna la posizione della popolazione è ancora molto aperta nei confronti die migranti: "A Barcellona poco tempo fa si è svolta la più grande manifestazione sull'accoglienza e le cose non sono cambiate, non c'è una sensazione di paura dell'immigrazione. In Spagna semplicemente la popolazione non la vede come un problema, e poi in fondo il 19% della popolazione di Barcellona è straniera e la comunità più grande è proprio quella italiana".



