Migranti: Conte, serve un comitato di crisi della Ue 'Dovrà mediare con i governi per la suddivisione degli arrivi'

(ANSAmed) - ROMA, 19 LUG - "Martedì ho scritto la seconda lettera a Juncker e Tusk per chiedere che quel che è avvenuto domenica", cioè la suddivisione dei migranti, "diventi una prassi, affidata non più alle nostre telefonate ai partner, ma a un gabinetto o comitato di crisi sotto l'egida della Commissione Ue, che poi si faccia mediatrice con i vari governi". Così il premier Giuseppe Conte in una lunga intervista in apertura di prima pagina al direttore del Fatto Quotidiano.



Intervistato dal direttore, Marco Travaglio, il premier parla delle riforme al vaglio del governo - dalla legittima difesa alla pace fiscale - spiega di aver votato in passato per il centrosinistra e di ispirarsi ad Aldo Moro.



In futuro "se altri Paesi extraeuropei accetteranno di creare non hotspot, ma 'centri di protezione' per esaminare le richieste di asilo, i veri profughi che avranno diritto di venire in Europa potremo portarli noi con corridoi umanitari, stroncando il traffico degli scafisti".



Il premier spiega di essere al lavoro con tutti i soggetti in campo per stabilizzare la Libia. "Vedrò anche (il gen Khalifa) Haftar. In autunno organizzerò qui in Italia una conferenza sulla Libia". A Emmanuel Macron, aggiunge, "ho detto fin dal G7: l'obiettivo non sono le elezioni in Libia entro dicembre, ma la stabilizzazione del Paese: senza, le elezioni possono diventare un boomerang". (ANSAmed).