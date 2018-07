Gaza: Hamas respinge proposte amministrazione Trump Cisgiordania: diplomatici Usa annullano visita a Nablus

(ANSAmed) - GAZA/TEL AVIV, 20 LUG - Hamas respinge le proposte avanzate oggi dall'amministrazione Trump che condiziona aiuti economici immediati alla Striscia di Gaza alla rinuncia da parte di Hamas di ogni forma di violenza verso Israele ed Egitto e alla consegna al presidente Abu Mazen della gestione amministrativa di Gaza. "Jason Greenblatt e Jared Kushner - ha affermato Sami Abu Zuhri, un portavoce di Hamas, secondo la stampa locale - adottano la linea israeliana. I loro continui attacchi a Hamas dimostrano la arroganza della amministrazione Usa".



Intanto una delegazione del Consolato Usa ha dovuto rinunciare questa settimana a una visita alla Borsa di Nablus (Cisgiordania) in seguito a proteste di organizzazioni locali, fra cui esponenti di al-Fatah.



Secondo il Jerusalem Post, obiettivo dei diplomatici era di "stringere la cooperazione e di accrescere le opportunità economiche per i palestinesi". Ma in seguito al riconoscimento da parte degli Usa di Gerusalemme quale capitale di Israele la leadership palestinese rifiuta di avere contatti formali con diplomatici americani. (ANSAmed).