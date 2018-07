Siria: Cremlino, telefonata Putin-Netanyahu

(ANSAmed) - MOSCA, 20 LUG - Il presidente russo, Vladimir Putin, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, hanno tenuto una conversazione telefonica incentrata sulla situazione in Medio Oriente, compresa la questione della Siria. Lo ha detto il servizio stampa del Cremlino in una nota.



"Il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una conversazione telefonica hanno scambiato opinioni sulla situazione in Medio Oriente, concentrandosi sul problema della Siria", si legge nella dichiarazione ripresa da Interfax. (ANSAmed).