ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 23 LUG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti per domani: BRUXELLES - La Commissione europea presenta la sua proposta sui migranti.



ROMA - Visita del presidente del Parlamento della Repubblica del Kosovo, Kadri Veseli (fino al 25).



LOANO (SAVONA) - Premio Loano 2018, 14/a edizione del festival di musica tradizionale (fino al 27).



NETTUNO (ROMA) - Forte Sangallo, 16/a edizione del Guerra&Pace Filmfest (fino al 29).



TUNISI - 2/a edizione del Forum of Tunisian African Empowerment, organizzato dal Tunisian African Business Council (Tabc).



GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO) - Giffoni Film Festival (fino al 28/7).



CARTAGINE - 54/o Festival Internazionale di Cartagine (fino al 17/8).



