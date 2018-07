Libia al centro colloqui Le Drian a Tunisi Annunciata prossima visita in Tunisia ad ottobre

(ANSAmed) - TUNISI, 23 LUG - Visita breve ieri a Tunisi del ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, prima di recarsi in Libia. Le Drian ha incontrato prima il premier tunisino, Youssef Chahed, e poi il presidente della Repubblica, Beji Caid Essebsi.



Nei due colloqui è stato ribadita, secondo quanto riporta l'agenzia tunisina Tap, l'importanza dei rapporti bilaterali Tunisia-Francia ed è stato fatto il punto sugli ultimi sviluppi della crisi in Libia.



In particolare, con il presidente Essebsi i due hanno discusso di come giungere in breve tempo ad una soluzione politica globale in Libia, conformemente a quanto stabilito in occasione della Conferenza internazionale sulla Libia di Parigi del maggio scorso, che, sotto egida Onu, ha stabilito una 'road map' per arrivare ad elezioni entro fine anno nel Paese. Le Drian, per la quarta volta a Tunisi dall'inizio del suo mandato, ha annunciato che sarà di nuovo in Tunisia a ottobre per fare il punto sugli impegni presi dal presidente francese, Emmanuel Macron, con la Tunisia. (ANSAmed).