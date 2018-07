Tunisia: Festa della Repubblica, grazia speciale per 1891 Esclusi reati gravi come terrorismo, omicidio e traffico armi

(ANSAmed) - TUNISI, 24 LUG - Grazia in arrivo per 1891 detenuti nelle carceri tunisine. In occasione della Festa della Repubblica tunisina che celebra domani 25 luglio il 61mo anniversario della sua proclamazione, il presidente della Repubblica, Béji Caid Essebsi, ha firmato la grazia per 1891 detenuti, 489 dei quali verranno rimessi in libertà mentre i restanti potranno beneficiare di sconti di pena. La decisione è stata presa dopo un incontro con il ministro della Giustizia, Ghazi Jheribi, che gli ha presentato il risultato del lavoro della Commissione per l'amnistia. Il provvedimento contribuirà a risolvere il sovraffollamento delle carceri e garantire un miglior trattamento ai detenuti. La grazia non riguarda i reati come terrorismo, traffico d'armi, spaccio di droga e omicidio. Essebsi ha approvato, inoltre, la proposta della commissione di valutare la possibilità di un'amnistia, in base a condizioni da definire, per chi è stato giudicato colpevole di aver emesso assegni senza provvista.(ANSAmed)