Catalogna: Puidgemont annuncia ritorno a Bruxelles Dopo la chiusura del processo per l'estradizione in Spagna

(ANSAmed) - BERLINO, 25 LUG - Dopo la chiusura del procedimento per l'estradizione, il leader separatista catalano, Carles Puidgemont, lascerà la Germania il prossimo weekend per tornare in Belgio. Lo ha annunciato lui stesso nel corso di una conferenza stampa a Berlino. A Bruxelles Puidgemont intende "continuare a lavorare su quanto è stato messo in marcia il primo ottobre", ha detto l'ex presidente della Catalogna nel corso della prima conferenza stampa a Berlino dopo la chiusura del procedimento. Il leader catalano ha proseguito dicendo: "ho un mandato dal popolo che intendo rispettare ed esercitare". E' "una strana immagine" che il governo spagnolo parli con l'Eta e non con i catalani.



Rispetto a presunti legami tra separatisti catalani e la Russia, Puidgemont ha detto che "ci sono state un mucchio di fake news sui rapporti tra Russia e Catalogna. Non c'è ancora nessuna segno concreto che lo provi".(ANSAmed).