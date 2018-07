Tunisia: oggi Festa Repubblica, 5 anni da omicidio Brahmi

TUNISI - In Tunisia si celebra oggi il 61/o anniversario della proclamazione della Repubblica ma si ricordano anche i cinque anni dall'omicidio del deputato dell'opposizione della sinistra laica, Mohamed Brahmi, che il 25 luglio del 2013 venne freddato da due uomini a bordo di una motocicletta davanti alla sua abitazione di Tunisi proprio nel giorno della Festa della Repubblica.



Brahmi era un politico dell'opposizione che nel 2011 aveva fondato il partito Movimento del popolo. L'assassinio di Brahmi avvenne cinque mesi dopo quello di un altro deputato dell'opposizione tunisina, Chokri Belaid, ucciso il 6 febbraio del 2013 sempre a Tunisi. Entrambi gli omicidi, per i quali nonostante vari processi in corso resta ancora il buio sui colpevoli, gettarono il paese in una profonda crisi politica, ma causarono anche una reazione enorme nell'opinione pubblica che portò lentamente società civile, sindacati e partiti a ricompattarsi per trovare una via di uscita alla crisi e avviare il processo di transizione democratica.



Dopo molti rinvii, separazioni e riunioni di fascicoli, la prossima data dell'udienza del processo contro gli imputati accusati dell'omicidio di Brahmi è fissata al 30 ottobre prossimo davanti alla 5a sezione penale del Tribunale di Tunisi, specializzata in reati di terrorismo.