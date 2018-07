Tunisia: società civile lancia Patto uguaglianza e libertà Firmato da oltre 90 ong, chiede a governo di adeguare leggi

(ANSAmed) - TUNISI, 25 LUG - Oltre 90 Ong e organizzazioni della società civile in Tunisia hanno siglato un "Patto per l'uguaglianza e le libertà individuali", nel quale vengono delineati i diritti fondamentali di cui tutti i tunisini dovrebbero godere. Il documento, presentato ufficialmente alla stampa, è stato sottoscritto per confermare l'impegno alla creazione di una Repubblica tunisina civile e democratica e fa seguito alla pubblicazione, il 12 giugno scorso, del rapporto della Commissione delle libertà individuali e dell'uguaglianza di genere (Colibe).



Il Patto, composto di dieci articoli, ribadisce la necessità di vedere le norme di legge in Tunisia per conformarle ai precetti della Costituzione del 2014, che difende i valori di libertà, uguaglianza e diritto alla vita, garantisce libertà di pensiero, coscienza, religione e bandisce tutte le forme di repressione. Il Patto è anche a favore dei diritti e delle libertà sessuali e invita lo Stato a proteggere gli spazi e le pratiche garantiti dalla legge e dalla Costituzione.



"Il Patto per l'uguaglianza e le libertà deve essere sostenuto dalle forze politiche e adottato nei loro programmi elettorali", ha detto il professore di civiltà Amel Grami, precisando che la questione delle libertà "si pone ancora in Tunisia" ed è importante chiedere "la mobilitazione per garantire il diritto dei cittadini a una vita dignitosa". "Le voci secondo cui questi appelli non si adattano alla crisi economica del paese non sono accettabili e sono anzi illegittime perché le richieste di libertà e uguaglianza sono affermazioni umane che non hanno nulla a che fare con la situazione socio-economica", ha detto ancora Grami.



Per l'islamologo Youssef Seddik, "il pensiero islamico nella sua essenza non è in contrasto con il principio di libertà e uguaglianza". "Dobbiamo andare oltre le tradizionali idee sclerotiche che mummificano l'Islam e chiediamo a tutti gli intellettuali di mobilitarsi per far trionfare le idee di libertà e uguaglianza come principi generali che dettano la condotta della società", ha detto Seddik. Per il sindacalista Kacem Afia, la Carta tunisina per l'uguaglianza e le libertà individuali "è un'opportunità per tutte le forze di condurre le più grandi battaglie della storia, quelle della libertà". Tra quelle individuali Afia chiede in particolare che venga garantita la libertà di coscienza. Lo scrittore e giornalista, Hedi Yahmed, "chiede a tutti gli intellettuali tunisini di trovare una sintesi che consolidi il pensiero progressista di fronte a un pensiero retrogrado e afferma che il bisogno di libertà degli uomini non richiede una determinata situazione socio-economica".



Alla cerimonia di annuncio del Patto hanno partecipato varie personalità nazionali come l'avvocato e attivista Sana Ben Achour, l'ex governatore della banca centrale tunisina Kamel Nabli e diversi accademici. Tra le associazioni firmatarie del documento anche il Sindacato nazionale dei giornalisti tunisini (Snjt), "Linakon", "la via artistica", "Maoujoudine", il Forum tunisino dei diritti economici e sociali (Ftdes) e l'Associazione tunisina delle donne democratiche.(ANSAmed).