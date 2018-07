Migranti: nessuna richiesta a Italia da nave tunisina

(ANSAmed) - ROMA, 26 LUG - La Sarost 5, la nave tunisina bloccata da 13 giorni al largo di Zarsis dopo aver soccorso una quarantina di migranti, non ha mai chiesto alcun intervento delle autorità italiane che, sulla vicenda, sono soltanto state informate dai due paesi direttamente coinvolti, vale a dire la Tunisia e Malta.



L'allarme era scattato il 13 luglio scorso: i migranti con un telefono satellitare hanno chiamato la Tunisia che a sua volta ha girato la segnalazione a Malta, visto che l'imbarcazione si trovava in acque Sar maltesi. Ed è in quel momento, secondo quanto si apprende, che c'è stato l'unico contatto con l'Italia: le autorità hanno chiesto se vi fossero unità del nostro paese in zona. Richiesta alla quale è stato risposto negativamente.



Successivamente non ci sono stati altri contatti né è stato chiesto un porto. I migranti sono poi stati soccorsi prima da un'imbarcazione in servizio in una delle piattaforme offshore al largo della Tunisia e successivamente trasferiti sulla 'Sarost 5', dove si trovano tuttora. (ANSAmed).