Erdogan vede Putin, la nostra solidarietà crea gelosie Incontro a summit Brics, in agenda Siria e rapporti bilaterali

(ANSAmed) - ISTANBUL, 27 LUG - "Ogni genere di solidarietà tra di noi rende qualcun altro geloso". Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, incontrando il suo omologo russo Vladimir Putin a margine del summit dei Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) a Johannesburg, dove è invitata anche la Turchia per un primo contatto di alto livello. I due leader hanno discusso di questioni regionali comuni, a partire dalla Siria, in vista del prossimo incontro del terzetto di Astana con l'Iran, previsto a Teheran. In agenda anche i rapporti bilaterali, con Erdogan che ha sottolineato di attendersi 6 milioni di turisti russi in Turchia quest'anno. "Le nostre relazioni continueranno sempre a superare le crisi" e "miglioreranno anche in economia", ha detto dal canto suo Putin. (ANSAmed).