Israele: drusi chiedono modifica 'Stato-Nazione' Netanyahu 'non si impegna' ma prosegue consultazioni

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 LUG - La modifica della legge che qualifica Israele come ''Stato nazionale del popolo ebraico, in cui esso realizza il proprio diritto all'autodeterminazione'' e' stata chiesta oggi dai leader politici e spirituali della minoranza drusa in un incontro a Gerusalemme con Benyamin Netanyahu. Lo riferisce l'ufficio del premier. Nei giorni scorsi la legge ha destato indignazione fra i 120 mila drusi cittadini di Israele, molti dei quali servono nell'esercito. All'incontro con Netanyahu hanno partecipato il ministro per le comunicazioni Ayub Kara (un druso del Likud), il leader dei drusi israeliani sceicco Mowaffak Tarif, Amal Assad (un alto ufficiale del riserva) e l'ex deputato druso Shaqib Shanan.



Secondo il comunicato emesso dall'ufficio del premier il colloquio si e' svolto in un'atmosfera serena e i dirigenti drusi hanno detto di aver fiducia nella ''leadership di Netanyahu''.



Il premier - si legge ancora nel comunicato - non ha ''assunto impegni'' ma ha promesso che continuera' le consultazioni nell'intento di raggiungere presto ''una soluzione che esprima la alta considerazione dello Stato d'Israele'' nei confronti della minoranza drusa.



Secondo i drusi israeliani, la legge 'Stato-Nazione' e' fortemente discriminatoria nei loro confronti. Ieri manifestazioni di protesta si svolte nel monte Carmelo (Haifa) nei cimiteri militari dove sono sepolti i numerosi militari drusi morti mentre indossavano la divise dell'esercito o della polizia di Israele. Lo stesso vicepremier Naftali Bennett, del partito 'Focolare ebraico', si e' detto a favore di una revisione della legge a beneficio dei drusi.(ANSAmed).