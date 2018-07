Yemen: Houthi, 'aeroporto Abu Dhabi attaccato con un drone' Emirati smentiscono

(ANSAmed) - ROMA, 27 LUG - Le milizie Houthi in Yemen hanno dichiarato di aver attaccato con un drone l'aeroporto internazionale di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce Al Jazeera.



"I nostri attacchi all'aeroporto di Abu Dhabi dimostrano che le nostre forze non sono di facciata come dicono i nostri nemici" ha dichiarato il Generale Abdullah Al Jafri, portavoce delle milizie Houthi, in un'intervista per il canale televisivo Al Masirah. "Prima ci hanno deriso, ma fatemi chiarire che il prossimo passo sarà prendere di mira le infrastrutture dei nostri nemici in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti" ha aggiunto Al Jafri. Secondo quanto riportato da Al Masirah, il drone Sammad-3 ha compiuto tre attacchi contro l'aeroporto di Abu Dhabi. Le auorità degli Emirati Arabi Uniti hanno smentito la notizia. L'aeroporto di Abu Dhabi ha reso noto via Twitter di un incidente, ma non è stato specificato se fosse legato ad un attacco con un drone. Le milizie Houthi in Yemen hanno riportato la notizia dell'attacco con un drone all'aeroporto di Abu Dhabi un giorno dopo aver danneggiato due petroliere saudite nel mar Rosso.(ANSAmed).