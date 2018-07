Allarme media Israele, "epidemia razzismo" in Italia Yediot evidenzia attacco a Daisy Osakue e critica Salvini

(ANSAmed) - TEL AVIV, 31 LUG - "Epidemia razzismo": con questo titolo il diffuso giornale israeliano Yediot Ahronot riferisce con evidenza dell'attacco contro l'atleta Daisy Osakue, ferita a un occhio dal lancio di un uovo a Torino, e avverte: "L'Italia è sotto choc: l'incitamento contro i profughi e i migranti da parte dei leader del governo di estrema destra porta alla violenza".



In particolare il giornale concentra le proprie critiche nei confronti del ministro dell'interno Matteo Salvini che a suo parere "di fatto guida l'Italia dietro le quinte". L'articolista rileva poi con preoccupazione che nei giorni scorsi questi ha citato su Twitter uno slogan coniato da Benito Mussolini: "Tanti nemici, tanto onore": ciò, spiega, è giunto in reazione alle critiche nei suoi confronti mossegli dalla Chiesa e da organizzazioni per i diritti umani. (ANSAmed).