Siria: accordo Russia-Turchia-Iran per 'scambio prigionieri' Intesa a Sochi, saranno liberi combattenti regime e opposizione

(ANSAmed) - ISTANBUL, 31 LUG - Russia, Turchia e Iran hanno trovato un'intesa per uno 'scambio di prigionieri' tra governo siriano e forze di opposizione. Lo riferiscono fonti presenti all'incontro di ieri a Sochi, preparatorio della decima tornata di negoziati sulla Siria ad Astana, che inizia oggi. Non è stata fornita al momento una cifra esatta dei prigionieri coinvolti, né un'indicazione sulle regioni da cui verranno liberati.



Sul tavolo dei nuovi colloqui ad Astana ci sono anche il monitoraggio delle zone di de-escalation e la creazione di una Commissione costituzionale. È attesa inoltre la presentazione di un piano di Mosca per un primo ritorno di profughi siriani da Turchia, Giordania e Libano. (ANSAmed).