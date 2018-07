Toninelli,su Asso28 diritto internazionale non violato Guardia Costiera italiana non contattata,non ha dato indicazioni

(ANSAmed) - ROMA, 31 LUG - "L'unica cosa che posso dire è che la Guardia Costiera italiana non è stata interessata al coordinamento e al salvataggio, perciò non ci ha fornito alcuna indicazione. Quindi il diritto internazionale non è stato violato". Lo ha detto il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli interpellato sulla nave Asso 28 a margine di un'audizione al Senato. (ANSAmed).