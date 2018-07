Turchia: maxi-manifesto Erdogan su Trump Towers di Istanbul Iniziativa di un'imprenditrice, 'volevo affiancare i presidenti'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 31 LUG - Per circa un'ora, un maxi-manifesto da 250 metri quadrati con il volto di Recep Tayyip Erdogan è stato appeso in cima alle Trump Towers di Istanbul in occasione del secondo anniversario del fallito golpe in Turchia, lo scorso 15 luglio. Ora, la 'responsabile' esce allo scoperto per spiegare di aver voluto compiere un gesto simbolico, affiancando i nomi dei due presidenti divisi dalle tensioni tra Ankara e Washington su diversi dossier, tra cui la detenzione del pastore evangelico americano Andrew Brunson, per cui Trump ha anche minacciato "vaste sanzioni" contro la Turchia.



A pagare per esporre il poster al 35/mo piano del palazzo, "nonostante qualche problema sollevato dalla sicurezza dell'edifico", è stata l'imprenditrice turca Aliye Uzun, che ha anche affittato un drone per riprendere la scena. "Volevo affiancare il brand Trump alla presidenza di Erdogan", ha spiegato l'imprenditrice, che sul manifesto ha anche fatto scrivere un messaggio per commemorare il fallito golpe: "Il 15 luglio è l'epica di una nazione che si fida del suo leader e di un leader che si fida della sua nazione".



(ANSAmed).